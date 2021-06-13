В Офисе президента сделали заявление о вступлении Украины в НАТО [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе. Об этом глава ОП заявил в интервью газете la Repubblica.
Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь.
"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - заявил Ермак.
По его словам, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.
Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
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Германия заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается. 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".