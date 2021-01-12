Жена Виктора Павлика беременна первенцем [ Редактировать ]
Известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ожидают пополнения в семье. Об этом сообщила жена артиста на личной странице в Инстаграме.
"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – написала Екатерина Репяхова под фото.
Она показала серию кадров, где демонстрирует округлившийся живот. Молодая жена Виктора Павлика станет мамой впервые, а для певца ребенок будет четвертым.
У него есть сын Александр от первой жены Лидии и дочь Кристина, от второго брака со Светланой.
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Напомним, недавно Виктор Павлик и его юная жена Екатерина Репьяхова отменили свадьбу из-за трагедии в семье артиста. Сын Павлика недавно скончался от тяжелой болезни, с которой боролся много лет.
Ранее Виктор Павлик показал трогательное видео умершего сына.
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