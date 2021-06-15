Социальные сети - источник новых клиентов и покупателей, однако всех их еще нужно заинтересовать вашим товаром или услугой, удержать и подтолкнуть к оформлению заказа. Создание положительного имиджа, увеличение количества лояльных к вашему бизнесу людей и, в конце концов, повышение продаж – для этого и необходимо продвижение в социальных сетях. Диджитал-агентство Ланет CLICK рассказывает, кто такой SMM менеджер, и что должен уметь такой специалист.

Что должен делать SMM-менеджер

SMM-продвижение – это работа над репутацией бренда в социальных сетях, создание и постоянное увеличение лояльной бренду аудитории, коммуникация с пользователями.

В обязанности SMM-менеджера входит:

анализ рынка и конкурентов;

анализ аудитории;

разработка стратегии раскрутки;

создание и развитие бизнес-страничек на различных социальных площадках;

создание контент-плана;

генерация и оформление контента согласно плану – тексты, видео, фото, инфографика;

коммуникация с аудиторией, работа с негативом;

привлечение новых подписчиков;

таргетированная реклама;

формирование положительного имиджа бренда, репутационный маркетинг;

мониторинг эффективности продвижения, внесение корректировок.

СММ-щик каждый день (или согласно потребности бизнеса и утвержденному контент-плану) генерирует и выкладывает на бизнес-страницы компании контент, стимулирующий подписчиков к определенному целевому действию, будь то лайк, репост, переход по ссылке или покупка прямо в директе. Также специалисты по продвижению в соцсетях регулярно анализируют свои действия и реакцию на них пользователей, чтобы определить наилучший способ взаимодействия с аудиторией.

Что должен знать SMM-менеджер

Для того, чтобы выполнять такой широкий пул задач, СММ-специалист должен обладать не менее широким набором знаний и навыков. Перечислим ключевые:

понимание возможностей и особенностей различных социальных сетей (раскрутка Инстаграм, FB и Твиттера – совершенно разные вещи);

опыт работы с сервисами веб-аналитики;

базовые знания графических редакторов;

опыт работы с таргетированной рекламой;

грамотная письменная речь;

желательно – знание английского языка.

Казалось бы, зачем нужен иностранный язык для продвижения бизнеса на территории Украины? Все просто: знание английского позволит специалисту следить за зарубежными трендами в отрасли, а также коммуницировать с зарубежными заказчиками. Не говоря уже о том, что специалист со знанием английского всегда в курсе трендов и изменений в собственной профессии.

Также не стоит забывать о личностных качествах, присущих высококлассному СММ-специалисту, а именно – креативности, любознательности, аналитическом и системном мышлении, а также высоком уровне коммуникабельности и внутренней дисциплине. Последнее особенно важно при работе с фрилансерами.

Продвижение в соцсетях от агентства Ланет CLICK

Если вам кажется сложным поиск подходящего человека в штат или для сотрудничества на фрилансе, рекомендуем обратиться в агентство, где вам предложат профильного специалиста, владеющего всеми необходимыми для такой работы навыками и личностными качествами, а также с опытом работы в вашей или сходной нише.

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