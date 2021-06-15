Цей саміт НАТО став перший для американського президента

Україна позитивно сприйняла рішення брюссельського саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства є невід'ємною частиною цього процесу. Водночас, у комюніке зустрічі відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО - йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час саміту пролунали чіткі сигнали щодо подальшого ефективного стримування Росії. Зокрема, в Чорноморському регіоні. Про що іще говорили - розкаже Олена Абрамович.

Цей саміт НАТО став перший для американського президента - Джо Байдена. І, це, власне, одна з причин, чому на нього не запросили Україну. Коли змінюється президент США, Альянс традиційно проводить закриту зустріч, щоб визначити новий курс.

Джо Байден, Президент США:

Перед нами постали нові виклики. Ми маємо Росію, яка поводиться не дуже послідовно, не так, як ми сподівались. І так само Китай. Я хочу, щоб уся Європа знала, що США тут, Сполучені Штати поряд.

Тоді як Дональд Трамп наполягав на збільшенні видатків на оборону, і навіть погрожував про вихід США з НАТО, Байден озвучує гасло "Америка повернулась". І наполягає на необхідності вкладати не так у зброю, як у технології - щоб не відставати від Китаю. І саме такий курс, на розвиток нових технологій, Альянс взяв до 2030 року.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Китай наближається до нас все ближче. Ми бачимо їх у кіберпросторі, бачимо в Африці, в Арктиці, але також і спостерігаємо, як Китай інтенсивно інвестує у нашу критичну інфраструктуру та намагається її контролювати.

Називати Китай ворогом у НАТО не квапляться. Пекін не супротивник, а новий системний виклик безпеці Атлантики, наголосив Столтенберг. У такому ж статусі залишається й Росія.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Головні претензії у нас викликає Росія. Ми обговоримо ситуацію в Україні, де ми бачимо багато викликів, і співпрацю НАТО з такими країнами, як Грузія та Україна.

І за результатами саміту Києву вперше за останні роки знову пообіцяли членство в НАТО. Знову, бо таку обіцянку було зроблено ще у 2008-му на Бухарестському саміті. Тепер це рішення підтвердили. Та коли саме Україна отримає план дій щодо членства - в Альянсі досі не визначились.

Однак уже той факт, що для теми членства України таки знайшовся час, - позитивний сигнал. Адже цей саміт - одноденний й дуже короткий. На основну сесію відвели лише дві з половиною години.