По всей территории Государства Израиль были расставлены комплексы противоракетной обороны "Железный купол" в связи с тем, что вскоре в Старом городе Иерусалиме пройдет марш евреев-ультранационалистов.

Проход может спровоцировать провокации и насилие со стороны сектора Газа. Это станет испытанием для новогог правительства во главе с Нафтали Беннетом. Сотрудников полиции привели в состояние повышенной готовности, таким образом в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.

Отмечается, что террористическая организация ХАМАС предупредила Израиль, что в случае проведения марша, насильственные действия будут возобновлены.

Читайте также, в Иерусалиме в районе Храмовой горы произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Правоохранители разогнали агрессивную толпу резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, столкновения продлились около часа.

Кроме того, террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили по территории Государства Израиль 3100 ракет. Около полуночи сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах из Газы, были слышны на севере Беэр-Шевы и в окрестностях, в том числе в бедуинских деревнях.

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