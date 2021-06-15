Экологи идут в суд: в Арктике останавливается добыча нефти [ Редактировать ]
В Арктике могут остановить добычу нефти, а также газа, путем бурения из-за угрозы экологии. В связи с этим экологи готовят иск в Европейский суд по правам человека.
Судится будут две крупные организации и шестеро частных лиц, которые считают, что бурение в условиях климатического кризиса нарушает главные права человека.
Отмечается, что норвежские активисты проиграли суд на родине, в настоящее время они собираются также подавать иск в ЕСПЧ. Известно, что нидерландские экологические организации добились успеха в "войне" за экологию, путем уступков от компании Royal Dutch Shell и Международного энергетического агенства.
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Кроме того, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в июне сократит нефтедобычу еще на миллион баррелей в сутки, чтобы поддержать цены. Таким образом, общее снижение нефтедобычи Саудовской Аравии в июне составит 4,8 млн баррелей в сутки.
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