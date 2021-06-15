Во вторник, 15 июня, в Киеве прошла выставка на выставке "Оружие и безопасность - 2021", в ходе которой представили новый украинский боевой беспилотник ACE ONE. Об этом сообщает "Укринформ".

Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны - ACE ONE - это №1. Он разработан на основе новейших технологий - Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить.

"Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/ч. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", - рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.

Соруководитель проекта Владимир Усов отметил, что беспилотник предназначено для оборонной защиты воздушного пространства Украины.

Если, например, на территорию Украины залетит беспилотник-разведчик, ACE ONE, который значительно быстрее и мощнее всеми характеристиками, сближается с ним и уничтожает его. Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию.

Отмечается, что над разработкой БПЛА работали 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. Главными конструкторами проекта является бывший президент ГП Антонов Александр Лось и бывший глава ГКАУ, член Международной академии космонавтики Владимир Усов.

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