В Украине представили боевой дрон [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, в Киеве прошла выставка на выставке "Оружие и безопасность - 2021", в ходе которой представили новый украинский боевой беспилотник ACE ONE. Об этом сообщает "Укринформ".
Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны - ACE ONE - это №1. Он разработан на основе новейших технологий - Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить.
"Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/ч. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", - рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.
Соруководитель проекта Владимир Усов отметил, что беспилотник предназначено для оборонной защиты воздушного пространства Украины.
Если, например, на территорию Украины залетит беспилотник-разведчик, ACE ONE, который значительно быстрее и мощнее всеми характеристиками, сближается с ним и уничтожает его. Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию.
Отмечается, что над разработкой БПЛА работали 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. Главными конструкторами проекта является бывший президент ГП Антонов Александр Лось и бывший глава ГКАУ, член Международной академии космонавтики Владимир Усов.
Ранее мы писали о том, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила полеты дронов дальнего радиуса на Донбассе
по теме
На выходных, 19-20 июня, вакцинация от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве не будет проводиться
В пятницу, 11 июня, в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост
Державна фіскальна служба розслідує причетність чиновників КМДА до масштабного розкрадання коштів у столиці
За рік тарифи зросли на 35% - і це не межа, а борги киян вже перевищили 4 мільярди гривень
В Киеве все больше людей стали использовать самокаты Bolt. Однако есть и те, поездка для которых обернулась "скорой" и травмами