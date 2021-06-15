В Киеве "взлетят" цены на парковку [ Редактировать ]
Киевская городская государственная администрация намерена повысить тариф на парковку автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.
Так, цену за парковку хотят поднять максимум до 35 гривен в час в центре, на прилегающих территориях – до 25 гривен и оставить на уровне 5 гривен в спальных районах.
Киев инициирует обсуждение тарифов на парковку в центре города.
Заместитель председателя администрации Константин Усов пояснил, что действующие тарифы не менялись с 2009 года вопреки изменению цен на оборудование, энергоносители и оплату труда, и пересматриваются впервые за 12 лет.
Проектом распоряжения предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях – не более чем 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений – в размере 5 грн/час.
При этом ночью, в выходные и праздничные дни предполагается обеспечить киевлянам бесплатную парковку.
Хотят также изменить стоимости однодневного и месячного абонементов на парковку.
Их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%. На прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.
Также запланировано внедрение системы электронных сервисов оплаты за парковку.
Механизм электронной оплаты исключает человеческий фактор и создает такие условия, при которых водителям не будет никакого смысла платить "самозванцам", поскольку это не освободит их от уплаты за парковку с официальным тарифом и от штрафа за его неуплату. Нелегальные парковщики проигрывают бой с прозрачными цифровыми технологиями и со временем уйдут с улиц города.
В КГГА отмечают, что в 2020 году за оплату дневной парковки в бюджет города поступило всего около 22 млн гривен.
В то же время, учитывая, что количество автомобилей в городе ежегодно растет, средства от уплаты за парковку могут быть более существенным источником наполнения городского бюджета.
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