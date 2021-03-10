Граждане Украины в скором времени смогут получить сертификат о подтверждении прохождения вакцинации для туристических путешествий. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после прохождения полного курса иммунизации, состоящего из двух доз вакцины, если въезд в конкретную страну будет требовать выполнения такой меры.

Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем.

Читайте также, в Евросоюзе готовят к представлению уникальный проект "зеленых" паспортов, которые будут подтверждать прохождения гражданами вакцинации. Обсуждение и обработка всех технических вопросов, касающихся внедрения в жизнь паспортов вакцинации на территории Европейского Союза, займет 3 месяца.

Кроме того, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. Несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят позволить большую мобильность своего населения.

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