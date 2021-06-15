Податковій амністії таки бути. Парламент ухвалив закони для запуску добровільного декларування українцями своїх статків. А от кому сьогодні під куполом кричали "ганьба"? І чому знову скандалили? Анна Каменєва - бачила.

Податковій амністії таки бути. Парламент ухвалив закони для запуску добровільного декларування українцями своїх статків. А от кому сьогодні під куполом кричали "ганьба"? І чому знову скандалили? Анна Каменєва - бачила.

Монобільшість побільшала. Нового колегу під куполом зал зустрів неоднозначно.

Ганьба - вигукували однопартійці опонента Василя Вірастюка по виборчому округу, де стронгмен здобув перемогу. Та новоспечений депутат нітрохи не засмутився через такий прийом.

Василь Вірастюк, народний депутат, "Слуга народу":

Я сподівався, що буде набагато голосніше. я звик у спорті до гучних вигуків і такі гучні вигуки мене тільки куражать. Саме сьогодні фінальна крпака моєї перемоги, саме сьогодні відбулась перемога, саме після того, коли я склав присягу, тому я ше не святкував.

Десятки селфі в залі, невеликий інструктаж і за роботу. День у нардепів сьогодні плідний. Насамперед ухвалили пакет законів про так звану податкову амністію. Українцям пропонують добровільно подати декларації і відбілити свої незаконно отримані статки. І сплатити з них одноразово 5% податку. Закон має запрацювати з вересня. Та опозиція цими ініціативами обурена.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Щоб депутат, президент міністр всі інші для себе зробили декларування без податків, там де в них реально є сотні мільйонів, а для людей сказали, що треба платити податок - такого взагалі у будь-якій країні бути не могло.

З новою силою в раді вчергове розгорівся мовний скандал. З 16 липня усі фільми та серіали на телебаченні мають звучати виключно українською. "Слуги" ж удруге вже намагаються це відтермінувати. Тишком-нишком у перелік законопроектів, які пропонувалося пакетом включити в порядок денний, потрапили і два документи про перенесення дня Х. І цю постанову - ухвалили, ледь набравши необхідну кількість голосів.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська солідарність":

Є маніпуляція з боку влади, що там щось важко, там 10% це замало російською мовою. Будь ласка, дублюйте, ми вам дали вибір, дублюйте, вірніше - пишіть чи субтитри чи ще щось. Нам прикро насправді що там уло 227 голосів і частина депутатів з фракції голос, для нас партнери по демократичному табору завдяки їх голосам це відбулося.

Та в "Голосі" одразу перепросили. Мовляв, недогледіли.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Хочу вибачитись за те, що справді 29 законів в цьому переліку, він зявиявся позно ввечері. Не побачивши ці закони, ми їх включили до порядку денного. Фракція "Голос" категорично проти, всі написали вже заяву про відкликання голосів.

А без них постанову визнають проваленою. Тож "слуги" вирішили іти ва-банк і внести поправку про відтермінування у зовсім інший документ. Про Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Ми хочемо внести певні - всього там п'ять поправок сьогодні на комітеті, тому я просив би зараз зняти з розгляду законопроект.

Та голосів для цього забракло.

Проголосували нардепи і за реструктуризацію боргів тепловиків та водоканалів. Щоправда, у першому читанні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

У нас сложилась катастрофическая ситуация с задолженностью за коммунальные тарифы из-за их высоких цен на коммунальные услуги. И люди просто задолжали около 80 млрд. Это взаимная задолженность, то что сделали первый шаг в части Теплокомунэнерго, водоканалов, расшить задолженность, ликвидировать ее, освободиться, чтобы можно было начать отопительный сезон спокойно. Это, безусловно, позитивно, но это только первый шаг. А дальше пойдет расшивка долгов населения.

Та після цього робота нардепів загальмувала. Взявшись за документ про незалежність Нацради з питань телебачення та радіомовлення, парламент потонув у поправках. Розглядатиме їх і завтра.