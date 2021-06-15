В среду, 16 июня, состоится саммит США и России в Женеве, в рамках которого запланирована встреча президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина, продлится пять часов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы пресс-службы кремля.

На 13:00 по местному времени запланировано прибытие президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с лидерами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано.

На 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США. Она состоится на первом этаже в библиотеке.

На 14:30 планируется начало российско-американских переговоров в расширенном составе. А в 16:15 начнется вторая часть переговоров в расширенном составе.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента России по итогам саммита, после чего выступит Байден.

Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем - Байден. Они проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенности составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.

По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.