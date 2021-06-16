В Афганистане, на севере страны, в провинции Герат, неизвестный человек открыл стрельбу по семье, собравшуюся на пикник в саду. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня.

По меньшей мере трое членов семьи убиты, еще 11 получили ранения.

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Уточняется, что погибли две женщины и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке конфликт перерос в стрельбу. Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.

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