Семью на пикнике жестоко расстреляли: погибли люди, есть раненые [ Редактировать ]
В Афганистане, на севере страны, в провинции Герат, неизвестный человек открыл стрельбу по семье, собравшуюся на пикник в саду. Об этом сообщает Синьхуа.
Инцидент произошел во вторник, 15 июня.
По меньшей мере трое членов семьи убиты, еще 11 получили ранения.
Уточняется, что погибли две женщины и ребенок.
Ранее сообщалось, что в Кирилловке конфликт перерос в стрельбу. Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.
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