В Україні за добу коронавірус забрав життя 87 людей [ Редактировать ]
В Україні минулої доби понад тисячу випадків Ковіду. Одужали майже п'ять тисяч пацієнтів. Померли 78. Ушпиталили напередодні сім сотень хворих.
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень.
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