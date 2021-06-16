В Словении закончилась эпидемия коронавируса [ Редактировать ]
В Словении закончилась эпидемия коронавируса. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Янез Поклукар, сообщается в Twitter министерства. В то же время он призвал к вакцинации.
В своем видеообращении Поклукар отметил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается.
"Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - отметил он.
Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является "ключевой общественной мерой здравоохранения".
"Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применимы к вакцинации", - добавил Поклукар.
Ранее мы писали о том, что медики прогнозируют четвертую волну пандемии коронавируса в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Який препарат використовуватимуть для юних пацієнтів?
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень
За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії
Найбільша кількість інфікованих у столиці, а також Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Хмельницькій областях. Вакцинувалися минулої доби 50 тисяч українці
Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, та на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині