На территории России распространился штамм коронавируса, получивший название "Дельта". В Национальной академии наук Украины заявили, что учитывая это, есть риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей.

Штамм "Дельта", который ранее называли "индийским" штаммом коронавируса, по последним данным, в 1,6 раза заразнее, чем "британский вариант" ("Альфа"), а также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

Обеспокоенность связана прежде всего с тем, что этот штамм очень распространился в России, и доля, которая на него приходится, по имеющейся (не слишком большой) выборке, согласно данным базы секвенувань GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости в России.

Существует вероятность того, что новая волна распространения коронавируса может начаться с востока Украины, так как в стране наблюдаются большие объемы иммиграции из России.

Ученые также предупреждают о том, что новая волна может оказаться раньше предыдущих.

Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени.

Читайте также о том, что первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

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