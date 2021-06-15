В Чикаго произошла перестрелка, есть погибшие [ Редактировать ]
В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, конфликт перерос в перестрелку. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.
Перестрелка произошла в районе Энглвуд, сообщает ABC. По данным полиции, в доме в 6200-м квартале Южного Моргана произошла ссора, после чего началась стрельба.
Пострадавших госпитализировали. Двое человек получили пулевое ранение в затылок, еще двое находятся в критическом состоянии. Помимо них, в местную больницу для наблюдения был доставлен ребенок.
Район, где произошла стрельба, перекрыли. На данный момент полиция проводит расследование.
Отмечается, что это второй случай массовой стрельбы в Чикаго за последние четыре дня. Ранее 29-летняя мать троих детей была убита во время стрельбы в чикагском районе Чатем, в результате которой в субботу утром пострадали еще девять человек.
Мы также писали о том, что под Херсоном полицейский открыл стрельбу по участникам АТО. Один из мужчин был ранен в ногу, второй - в живот.
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