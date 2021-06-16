За добу у світі коронавірус виявили у понад трьохсот 70 тисяч людей

За добу у світі коронавірус виявили у понад трьохсот 70 тисяч людей. Від ускладнень хвороби померли дев'ять тисяч. Найгірша ситуація у Бразилії, Індії, Аргентині, Колумбії та Росії. За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу.

А от Словенія - стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії. Попри це, у країні зберігається масковий режим у приміщеннях та обмеження на масові зібрання.