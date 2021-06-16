Словенія заявила про перемогу над коронавірусом [ Редактировать ]
За добу у світі коронавірус виявили у понад трьохсот 70 тисяч людей. Від ускладнень хвороби померли дев'ять тисяч. Найгірша ситуація у Бразилії, Індії, Аргентині, Колумбії та Росії. За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу.
А от Словенія - стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії. Попри це, у країні зберігається масковий режим у приміщеннях та обмеження на масові зібрання.
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