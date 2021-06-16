В'язниці - на продаж. Нове явище для України досі викликає чимало дискусій. Нагадаю, нещодавно Мін'юст продав першу колонію у Львові і ось на черзі виправна установа в Одесі.

Аукціон запланований на наступний тиждень. Чому навколо лоту точаться суперечки? - дивіться далі.

Травень дві тисячі дев'ятнадцятого: заворушення в колонії номер п'ятдесят один в Одесі. Правоохоронці тоді сказали: в'язні влаштували бунт. А от засуджені стверджували: скандал спровокувала адміністрація - заарештованих били й жахливо годували.

Коррупция в лагере, в лагере коррупция! Только за деньги, всё за деньги!

Такої ж думки правозахисники. Припускають - керівництво використало факт заворушень, щоб розформувати колонію, засуджених перевести до інших закладів, а територію в'язниці в центрі Одеси - продати.

Алім Білалов, правозахисник:

Да, моя чёткая позиция: это людей искусственным образом довели до состояния голода. Поборы, вымогательства, избиения - вот всё привело к тому, что осужденные просто вынуждены были защищать свою жизнь, своё здоровье.

І от нині колонія справді виставлена на торги. Йдеться про будівлі на п'яти гектарах землі. Стартова ціна - двісті двадцять три мільйони гривень.

Але Мін'юст допускає - продати зможуть і дешевше, якщо на аукціоні двадцять п'ятого червня не куплять. Третину отриманих коштів планують спрямувати до держбюджету, решту на потреби інших в'язниць.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Є варіанти: ремонт, реконструкція, капітальний ремонт або нове будівництво нашої інфраструктури.

Продаж в'язниці в одеській опозиції розкритикували. Підозрюють, що в результаті привабливу ділянку продадуть за копійки.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

А как вы думаете, какая будет следующая стартовая цена, если никто не заявится на аукцион? Следующая стартовая цена будет в два раза меньше, чем вот эти двести двадцать три миллиона гривен, а потом еще меньше! И как вы думаете: будут участвовать в аукционе сторонние лица? Конечно же нет! Вот они сейчас опустят, проведут один аукцион, никто якобы не купит, потому что они никого не пустят, кто может купить, потом следующий, следующий, следующий и потом там с третьего-четвертого раза подадут ее за гроши, за какие-то пятьдесят миллионов гривен.

Та й жодних обмежень на використання території колонії, аби не допустити агресивної забудови - не запровадили ані Мін'юст, ані Одеська мерія.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Во Львове, когда продавали такое исправительное учреждение город заявил о том, что в обязательном порядке десять процентов должно быть зеленых насаждений на этой территории, двадцать пять процентов - это социальные объекты и остальные, это инфраструктурные объекты или жилье. У нас, к сожалению, город никаких не высказал чаяний и никаких не высказал пожеланий по этому поводу и соответственно не были внесены никакие корректировки в план продажи этой колонии. Поэтому, что там будет, это будет зависеть только от желания дивелопера.

Що ж до заворушень у колонії, то на лаві підсудних за ті події опинилися семеро в'язнів. Вони переконують, що в цій історії їх зробили цапами-відбувайлами. На судових засіданнях чоловіки вже кілька разів різали собі вени.