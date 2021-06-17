Смена поколений игровых приставок обычно приводит к тому, что о старом поколении производители перестают заботиться, списывая их в утиль истории. Но Microsoft решила нарушить этот старый устой, вдыхая новую жизнь в старое поколение.

После того, как Xbox Series X|S поступили в продажу, многие игроки забеспокоились о том, что устаревшие игровые приставки Xbox One S и Xbox One X могут больше не понадобиться, так как не смогут запускать игры более требовательные игры. Однако Microsoft нашла им применение даже в таком случае, чтобы они продолжали радовать своих владельцев.

После презентации Microsoft на E3 2021 главный редактор Xbox Wire Уилл Таттл подтвердил, что владельцы Xbox One смогут играть во "многие" игры, созданные под Xbox Series X и S, через облачный сервис xCloud Gaming, сообщает Engadget.

Таттл не предоставил подробностей, но сказал, что компания прольет больше света на то, как это будет работать.

Microsoft намекала на это в прошлом. Глава Xbox Фил Спенсер как-то вскользь упомянул в интервью Kotaku в октябре прошлого года, что потоковая передача игр может помочь "соединить поколения" и позволить пользователям Xbox One играть в современные игры без необходимости перехода на новое поколение.

Xbox One S вам еще может пригодиться

Microsoft сделала большой рывок в потоковой передаче игр, планируя внедрять свой сервис даже в смарт-ТВ. Чем больше игроков сможет заполучить компания, подписавшая аудиторию на Xbox Game Pass Ultimate, тем больше регулярных доходов она получит. Также это обезопасит Microsoft от взлетов и падений аппаратных циклов консолей.

Фактически Microsoft будет получит прибыль, даже если вы не будете покупать новую консоль Xbox.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как параллельно Microsoft готовится анонсировать Windows 11. В то же время AMD готовит технологический прорыв на Xbox Series X.