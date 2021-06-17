В Харькове парень пытался сброситься с ТРЦ (видео) [ Редактировать ]
В Харькове, в ТРЦ "Никольский", молодой человек хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у людей. Об этом сообщает местное издание "Объектив".
Так, молодой человек пытался спрыгнуть с балкона торгово-развлекательного заведения. Охрана не дала ему этого сделать и сняла его с балкона, выходящего на улицу, после чего его спустили на первый этаж.
В 20:08 в полицию поступило сообщение от охраны торгово-развлекательного центра о том, что неизвестный пытался выпрыгнуть с 4 этажа здания. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.
По информации местных Telegram-каналов, несостоявшийся самоубийца пытался покончить с собой "из-за неразделенной любви".
Ранее сообщалось, что в Харькове девочка скончалась от удара током на мосту. Девочка коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате она сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У п'ятьох хлопців осколкові поранення. Що відомо про нападника?
Група хлопців, які щойно закінчили школу, гуляла на вулиці - до них став задиратися чоловік, згодом пролунав вибух
В Харькове 13-летняя девочку ударило током на железнодорожном мосту
Чиновники вирішили, що жива музика заважатиме харків'янам, і заборонили грати - навіть бандуристу біля пам'ятника Шевченку
Иран не будет разглашать имена подозреваемых в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном