В Харькове, в ТРЦ "Никольский", молодой человек хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у людей. Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Так, молодой человек пытался спрыгнуть с балкона торгово-развлекательного заведения. Охрана не дала ему этого сделать и сняла его с балкона, выходящего на улицу, после чего его спустили на первый этаж.

В 20:08 в полицию поступило сообщение от охраны торгово-развлекательного центра о том, что неизвестный пытался выпрыгнуть с 4 этажа здания. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

По информации местных Telegram-каналов, несостоявшийся самоубийца пытался покончить с собой "из-за неразделенной любви".

Ранее сообщалось, что в Харькове девочка скончалась от удара током на мосту. Девочка коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате она сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.

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