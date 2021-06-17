"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начало прямого диалога между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Считаем прошедшую встречу В.Путина и Дж.Байдена отправной точкой к преодолению накопленных противоречий между странами, важным шагом к снятию международной напряженности и поддержанию стратегической стабильности.

Хотим особо отметить, что в ходе переговоров оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта на Донбассе и подтвердили приверженность реализации Минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка дает надежду на приближение мира в Украине и восстановление единства страны.

Проведение российско-американского саммита на уровне президентов – демонстрация ответственности лидеров за поддержание международного мира, стабильности и предотвращение конфликтов на международной арене. История свидетельствует, что именно дипломатия, переговоры и поиск компромисса даже в эпоху «холодной войны» не раз позволяли отвести человечество от опасной черты и предотвратить трагические сценарии.