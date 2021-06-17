Саммит президентов России и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начало прямого диалога между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Считаем прошедшую встречу В.Путина и Дж.Байдена отправной точкой к преодолению накопленных противоречий между странами, важным шагом к снятию международной напряженности и поддержанию стратегической стабильности.
Хотим особо отметить, что в ходе переговоров оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта на Донбассе и подтвердили приверженность реализации Минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка дает надежду на приближение мира в Украине и восстановление единства страны.
Проведение российско-американского саммита на уровне президентов – демонстрация ответственности лидеров за поддержание международного мира, стабильности и предотвращение конфликтов на международной арене. История свидетельствует, что именно дипломатия, переговоры и поиск компромисса даже в эпоху «холодной войны» не раз позволяли отвести человечество от опасной черты и предотвратить трагические сценарии.
по теме
В среду, 16 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нюансы встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом
Нейтралитет, укрепление своей страны, укрепление наших государственных институтов, армии - это наш путь, который у нас впереди, по которому мы должны идти
Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой на незаконные действия украинской власти и политические преследования
Повестка дня работы парламента и инициативы власти далеки от решения злободневных вопросов
За рік тарифи зросли на 35% - і це не межа, а борги киян вже перевищили 4 мільярди гривень