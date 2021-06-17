Біля Пісків противник гатив з мінометів [ Редактировать ]
Нову добу на фронті противник розпочав з мінометного обстрілу - зі 120 калібру гатив по наших позиціях в районі Пісків. Напередодні поблизу Луганського один армієць зазнав осколкового поранення.
Йому надали допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я бійця - задовільний. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Загалом минулої доби - 9 порушень режиму тиші.
Зокрема, неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог гатив з мінометів 82-го калібру. Втрат у війську немає. Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь.
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