Нову добу на фронті противник розпочав з мінометного обстрілу - зі 120 калібру гатив по наших позиціях в районі Пісків. Напередодні поблизу Луганського один армієць зазнав осколкового поранення.

Йому надали допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я бійця - задовільний. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Загалом минулої доби - 9 порушень режиму тиші.

Зокрема, неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог гатив з мінометів 82-го калібру. Втрат у війську немає. Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь.