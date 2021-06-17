Похороны Григория Чапкиса: стали известны дата и место [ Редактировать ]
Легендарного хореографа Григория Николаевича Чапкиса будут провожать в последний путь в Национальной Филармонии Украины, которая находится в Киеве на Владимирском спуске, 2. Хотя ранее сообщалось, что прощание состоится в Клубе Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что церемония состоится в эту пятницу, 18 июня, с 11:00 до 13:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.
Напомним, известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня, в возрасте 91 год.
Ранее мы писали о том, что сын Григория Чапкиса назвал причину смерти отца.
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Известный хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня, в возрасте 91 год
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