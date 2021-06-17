Легендарного хореографа Григория Николаевича Чапкиса будут провожать в последний путь в Национальной Филармонии Украины, которая находится в Киеве на Владимирском спуске, 2. Хотя ранее сообщалось, что прощание состоится в Клубе Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на собственные источники.

Читайте также Умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог

Отмечается, что церемония состоится в эту пятницу, 18 июня, с 11:00 до 13:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.

Напомним, известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня, в возрасте 91 год.

Ранее мы писали о том, что сын Григория Чапкиса назвал причину смерти отца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.