На западе Германии прогремела стрельба [ Редактировать ]
В четверг, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает немецкое издание WDR.
Инцидент произошел в центре небольшого города Эспелькамп. В результате стрельбы погибли женщина и мужчина. В одного из них выстрелили перед жилым домом, а в другого - в боковом переулке в пределах видимости от дома.
Скорая помощь находится на месте происшествия. Полиция оцепила значительные части центра города, на месте происшествия работают криминалисты.
Подозреваемый находится в бегах. Предположительно, он вооружен. Операция все еще продолжается.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по семье, собравшуюся на пикник в саду.
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