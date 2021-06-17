Післямова до саміту. Президент Байден цієї ночі вже прибув до Вашингтона й повернувся до виконання обов'язків. Але преса й далі обговорює: чого він досяг у Женеві? Це перемога чи поразка? І яких конкретних результатів чекати? Дмитро Анопченко зібрав усі думки.

Щойно борт номер один прилетів до Вашингтона, Білий дім розіслав пресі розклад Байдена на четвер. Традиційний "брифінг" із силовиками (вони щоранку доповідають президентові про загрози), далі зустрічі та промови… Адміністрація наче хоче перегорнути сторінку: мовляв, саміт закінчився, у нас є інші справи. Але преса і далі обговорює саме події в Женеві.

І тон загалом позитивний. "Отримали більше, ніж сподівались", - пише впливова Washington Post.

Очікування були і без того невеликі, їх стало ще менше, коли переговори завершились раніше, ніж очікували. Путін і Байден вийшли із зустрічі з приємним сюрпризом - це поступовий прогрес у низці питань.

Газета наводить оцінки експертів:

Були чіткі кроки вперед... Загалом, мабуть, це найкращий результат, який ми могли очікувати.

Тому слід з'ясувати: звідки такий ентузіазм? Як найбільшу перемогу в Штатах подають домовленості щодо кібербезпеки. З одного боку, Вашингтон і Москва спільно боротимуться із хакерами та поширенням вірусів-здирників…

Джо Байден, Президент США:

Ми розмовляли про наш трубопровід, який зазнав кібератаки, після чого від нас вимагали 5 мільйонів доларів викупу. Я подивився на нього й сказав: "А як почувалися б ви, якби це була ваша труба з нафтових родовищ?"

З іншого і про це вирішили сказати публічно Байден передав Путінові перелік 16 галузей економіки (тобто це навіть не 16 об'єктів, як попередньо помилково повідомляла преса). Фінансова інфраструктура, комунікації, оборона і навіть харчова промисловість та сільське господарство. Будь-яку кібератаку на них з боку Росії, будь-яку спробу кібервтручання розцінюватимуть тепер як відверту агресію і це матиме свою ціну.

Я чітко дав зрозуміти йому, що наслідки для Росії можуть бути просто руйнівними.

Зі слів Путіна, на його Женевському пресбрифінгу склалося враження, що про Україну говорили, як він висловився, "мимохідь". Але The Wall Street Journal з'ясувала в команді Байдена і пише про це сьогодні: це не так.

Високоповажний представник адміністрації Байдена по-іншому розповів про цю розмову. Він зазначив, що Україна була серед тем, у яких Байден і Путін мали чіткі розбіжності. Чиновник сказав, що була дискусія щодо того, чи є підстави для бодай якогось прогресу в Мінському процесі.

Що важливо і про це теж сьогодні, обговорюючи підсумки Женевської зустрічі, кажуть і експерти, і преса, - спроба провести саміт з Путіним не стала і не стане початком нового "перезавантаження". Про це дуже відверто пише New York Times.

Коли справа стосується Росії, Байден та його перші радники з питань зовнішньої політики наполягають на тому, що вони не хочуть "перезавантаження". Цей термін тепер символізує наївність попередника Байдена, демократа Барака Обами, у його відносинах з Росією та Путіним.

Три "топові" американські видання, по суті, підтримали Байдена і навіть закрили очі на певні моменти (як-от: випадок на пресконференції, коли він ледь не накричав на журналістку CNN і грубо сказав - "ви обрали не ту професію" у відповідь на її запитання - "Чому Ви так упевнені, що Путін зміниться?". Звісно ж, є і критика, побоювання, що Москва знову пообіцяє і не зробить; що Америка не показала себе сильною і жорсткою, і про це теж пишуть.

Простежується головний висновок: так, Байден хоче і намагається домовлятися з Москвою (зокрема, щодо кібербезпеки та скорочення озброєнь), але водночас, і це принципово, обіцяє не поступатися принципами, важливими для Штатів та союзників Америки.