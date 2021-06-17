Футболісту Крістіану Еріксену зроблять складну операцію [ Редактировать ]
Серцевий стимулятор для футболіста. Крістіану Еріксену мають зробити складну операцію. Гравцеві збірної Данії та "Інтера" імплантують кардіо-вертер-дефібрилятор.
Це прилад, який допомагає усунути небезпечні для життя аритмії. Нагадаю, під час матчу 1 туру Євро-2020 проти Фінляндії в Еріксена зупинилося серце. На щастя, медикам вдалося врятувати життя гравця.
по теме
Фальшиві "ковідні" довідки медик створював на комп'ютері просто у своєму робочому кабінеті
Паралізованою та з проламаним черепом дівчинку від матері забрала "швидка" - це сталося в селі Шульгівка на Дніпропетровщині
Під час матчу Данія-Фінляндія у півзахисника господарів Крістіана Еріксена стався серцевий напад. Гравець знепритомнів
Ранок. Центр Запоріжжя. Машину швидкої допомоги оточив розлючений натовп. Люди намагаються відкрити фургон, у якому в цей час медики рятують чоловіка. По периметру - патрульні
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом