В Киеве, на бульваре Дружбы народов, который состоит из восьми полос для движения транспорта, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают столичные паблики в соцсетях.

Пожилая женщина пыталась перебежать дорогу, но ее сбила машина.

Так "Киев Оперативный" уточняет, что смертельная авария произошла неподалеку от станции метро Дружбы народов.

Сбил женщину автомобиль Mitsubishi.

А по информации dtp.kiev.ua, женщина перебегала дорогу вблизи подземного пешеходного перехода.

Напомним, ранее сообщалось об одной жертве ДТП в Румынии.

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