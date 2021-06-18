В Киеве пенсионерка пыталась перебежать восьмиполосную дорогу и умерла [ Редактировать ]
В Киеве, на бульваре Дружбы народов, который состоит из восьми полос для движения транспорта, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают столичные паблики в соцсетях.
Пожилая женщина пыталась перебежать дорогу, но ее сбила машина.
Так "Киев Оперативный" уточняет, что смертельная авария произошла неподалеку от станции метро Дружбы народов.
Сбил женщину автомобиль Mitsubishi.
А по информации dtp.kiev.ua, женщина перебегала дорогу вблизи подземного пешеходного перехода.
Напомним, ранее сообщалось об одной жертве ДТП в Румынии.
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