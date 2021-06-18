Понад два з половиною мільярди доз антиковідних вакцин застосували в світі. Найбільше в Китаї, понад 900 мільйонів. Та за чисельністю вакцинованого населення лідирують ОАЕ. Там кожні 100 осіб отримали свою першу дозу, а половина й другу. 80 відсотків дорослого населення щепили у Великій Британії.

Відсьогодні в країні починають вакцинувати всіх охочих, поза групами ризику. Водночас у Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату. Оскільки населення відмовляється вакцинуватися "Супутніком V", його запаси планують продати або віддати іншим країнам.