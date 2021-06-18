Количество пострадавших от отравления в ресторанах в Харькове увеличилось до 54 человек. С ночи вчерашнего дня, 17 июня, в две городские больницы поступили на лечение 38 взрослых и 16 детей. Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает пресс-служба горсовета.

Взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети - в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.

Всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Госпотребслужба сообщает, что харьковчане массово отравились после употребления в пищу суши и других готовых блюд сети ресторанов блюд из сети ресторанов "Якитория" и "Мафия".

Проводится эпидемиологическое расследование, для исследования отобраны пищевые продукты (рис отварной, суши, лосось сырой, омлет, сыр мягкий) и вода. Сделаны смывы с поверхностей для исследования на выявление возбудителей инфекций.

"Сегодня" сообщает, что сети ресторанов обещают возместить расходы на лечение всех пострадавших.

Напомним, что в Запорожье с ботулизмом госпитализировали двух человек, которые 14 июня ели вяленую рыбу.