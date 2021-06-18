Зарплаты медиков: минимальные выплаты изменили [ Редактировать ]
В пятницу, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков. Документ устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей. Об этом Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика.
По его словам, документ устанавливает ориентир на минимальные зарплаты медикам.
Таким образом работники медицинской сферы будут получать:
- не менее 13,5 тысяч грн для среднего медперсонала,
- не менее 20 тысяч гривен для врачей.
Зеленский добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".
Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.
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