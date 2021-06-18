В пятницу, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков. Документ устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей. Об этом Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика.

По его словам, документ устанавливает ориентир на минимальные зарплаты медикам.

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Таким образом работники медицинской сферы будут получать:

не менее 13,5 тысяч грн для среднего медперсонала,

не менее 20 тысяч гривен для врачей.

Зеленский добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".

Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.

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