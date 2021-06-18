Без зарплат і надбавок залишилися лікарі однієї з опорних ковідних лікарень на Харківщині. Уперше медики наважилися вийти на акцію протесту. Кажуть востаннє отримували гроші ще у квітні. Коли чекати заробленого, з'ясовувала Світлана Шекера.

Людмила Зюбан медсестра в хірургічному відділенні Валківської лікарні. Від початку пандемії - працює з ковідними хворими.

Людмила Зюбан, медична сестра Валківської районної лікарні:

У травні повністю заложили наше відділення ковідними, тому що уже було нікуди ложити. Все тріщало по швам. У квітні навантаження було на четвертому етажі, в реанімації і в інфекційному відділенні. В цей час ми ходили їм допомагати.

Медики вийшли на вулицю. Йдуть до мерії. Питати - де зарплата. У перших рядах інфекціоністи. Медики кажуть, на протест наважилися вперше. Бо допекло. Уже півтора місяця не отримують зарплатню.

Ольга Миколаївна, сестра хірургічного відділення Валківської районної лікарні:

Ні зарплати, ні аванса, нічого. Відпускних люди повиходили з отпуска, зовсім вообще нічого немає.

З квітня медикам не платять і обіцяних ковідних трьохсотвідсоткових надбавок.

Тетяна Фесенко, рентгенлаборант Валківської районної лікарні:

Якби ви бачили, які долги у нас, у медиків, по кожній торговій точці на території лікарні, в кожній аптеці, в кожному, на кофе. На пакетик. Потягти ще якусь роботу паралельно для під страховки ти не можеш, бо ти приходиш мертвий з цієї роботи.

Ірина, медична сестра дитячого інфекційного відділення Валківської районної лікарні:

І заплатити за комунальні. І заплатити за дітей що дітки ходять в садик. То ж як грошей немає. Ну як можна жити?

Головний лікар каже людям заборгували вісім мільйонів гривень. І звинувачує Національну службу здоров'я. Мовляв, та надто пізно надіслала звіти за попередній місяць, і тому заробітну платню й надбавки нарахують із запізненням.

Богдан Носатов, головний лікар КНП "Валківська центральна районна лікарня":

Приходить звіт я його підписую, і після підписання НСЗУ проводить оплату. Звіт прийшов 15 червня. За травень. 15 червня я його підписав. І відправив на НСЗУ. Чому так пізно, це питання не до нас. Завтра, в понеділок, ці кошти будуть виплачені.

Загалом у Харківській області зарплатню затримують у чотирьох лікарнях. Усе, кажуть обласні чиновники, - через перепідписання контрактів із лікарнями.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Попередній термін спливав 31 березня. Була кампанія перепідписання. І виникли всі ці моменти. Всі лікарні відпрацювали, люди працювали, пацієнти були. Зараз вже всі документи в Мінфіні тому як реагує швидко Мінфін так відповідно і швидко розрахується з КНП.

Ввечері обіцяного авансу медпрацівники так і не отримали. Кажуть після такої зневаги грамоти й вітання до Дня медика, який відзначатимуть цієї неділі, їм не потрібні.