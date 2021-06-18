20 июня православные христиане будут отмечать День Святой Троицы. В народе его называют Зелеными праздниками, а церковь - Пятидесятницей. Наши предки считали, что сватанье на Троицу и свадьба на Покров (14 октября) гарантирует дружную и счастливую семью. Об этом в интервью "Фактам" рассказала этнограф, заведующая отделом музея в Пирогово Елена Громова.

На Троицу незамужние девушки плели венки и гуляли в них по селу. Венки хранили до Петра и Павла (12 июля), чтобы пустить на воду.

На Полесье был старинный обряд. Накануне Троицы, в четверг или пятницу, девушки в лесу с песнями заплетали ветви березы в веночки. На Троицу они приходили и смотрели на венок: если увял, жди беды, а если остался свежим, то все будет хорошо.

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Распространенным обычаем было закапывание на Троицу дерева в центре села. Парни закапывали большую ветку березы или дуба, которую девушки украшали лентами. Предки верили, что к ней слетались души умерших.

На Полесье на Троицу "наряжали куст", на Полтавщине и Подолье - "тополь", на юге Украины - "березу", в Карпатах - "ольху".

"Кустом" обычно выбирали самую красивую девушку. Ее украшали зеленью, чтобы не было видно лица, и водили по дворам, желая людям добра, здоровья, богатого урожая. "Куст" хозяева одаривали деньгами, лентами и продуктами.

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Ранее "Подробности" писали о том, как на Троицу девушкам гадать на будущее, замужество и любовь.