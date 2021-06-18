В Полтаве случился мощный взрыв топливного бака [ Редактировать ]
В населенном пункте Кобелячок Полтавской области произошел взрыв емкости с топливом. В результате детонации есть пострадавшие. О происшествии сообщает управление Национальной полиции в регионе.
По предварительным данным, взрыв прошел во время сварочных работ при ремонте автомобиля. В медучреждения с ожогами доставили четверых местных жителей. За два дня двое пострадавших 30 и 38 лет скончались от несовместимых с жизнью травм.
Отмечается, что в настоящее время медики ведут борьбу за жизни мужчины и женщины 52-х и 32 лет. Правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Читайте также, на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов, также отключен от газа 21 коммунально-бытовой объект. Утром огонь удалось погасить.
Кроме того, в Херсонской области во время передислокации военной техники произошел взрыв автомобиля. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв, в результате происшествия никто не пострадал.
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