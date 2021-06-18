У Білому домі оприлюднили головні досягнення від європейського турне Джо Байдена [ Редактировать ]
У Білому домі визначили п'ять головних досягнень європейського турне Джо Байдена. Серед них - забезпечення антиковідною вакциною бідних країн, об'єднання західних держав для протистояння Китаю, послаблення митних обмежень, акцент на захисті прав людини, зокрема, у Росії та Китаї, а також посилення співпраці у сфері кібербезпеки.
Нагадаємо, президент США під час тижневого турне взяв участь у самітах G7, НАТО та ЄС, а також зустрівся з Президентом Росії.
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