На территории Украины с начала кампании по вакцинации сделали 2 056 499 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Таким образом одну дозу препарата получили 1700 709 человек, при этом две дозы сделали 355 790 гражданам Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки, 18 июня, было иммунизировано 67 101 человек. Первой дозой - 48 656 человек, полностью вакцинированы -18 445 человек.

Читайте также, глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины потратило на вакцинацию населения 7,9 млрд гривен, при этом еще 2,6 млрд остаются неиспользованными. За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин.

Кроме того, еще три центра вакцинации от коронавируса откроют в Киевской области. Расположены они в Ирпене, Борисполе и Славутиче. Уже c четверга, 17 июня, жители этих городов смогут сделать прививку от коронавируса по месту жительства.

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