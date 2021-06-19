За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 852 новых случая коронавирусной инфекции. При этом наибольшее количество заболевших находится в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Среди инфицированных находятся 23 ребенка и 41 медработник. В больницы страны попал 571 человек, 51 992 украинца умерли (40 - за минувшие сутки), 2 150 708 человека выздоровели (2 736 - за минувшие сутки). При этом за сутки протестировали:

26 463 человека методом ПЦР;

8 608 - методом ИФА;

14 559 - экспресс-тестами.

Отмечается, что за 24 часа наибольшее количество лабораторно подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (202), Харьковской области (63), Львовской области (61), Днепропетровской области (44) и Николаевской области (44).

Читайте также, осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. В то же время вакцинация населения от коронавируса может со своей стороны повлиять на распространение болезни.

Кроме того, в настоящее время на территории Украины не предусмотрен механизм иммунизации граждан от COVID-19 вакцинами одновременно двух разных производителей. В стране можно применять такую практику в случае утверждения во Всемирной организации здравоохранения.

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