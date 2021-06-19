На юго-западе Ирана разбился вертолет, перевозивший урны с голосами избирателей на президентских выборах. Об этом сообщает государственное иранское агентство IRMA.

В результате страшной трагедии погиб пилот, а также пассажир воздушного судна, который являлся охранником голосов, еще несколько человек получили ранения различной тяжести. Их доставили в медучреждение, часть из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что в настоящее время точная причина аварии расследуется, однако по предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной местности.

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Кроме того, в Чехии, возле села Добриховице разбился вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot. Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.

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