В Белом доме сообщили о смерти одного из собак Джо Байдена, немецкой овчарки Чемпа, который прожил с семьей Байденов 13 лет. Чемп умер в семейном доме Байденов в Делавэре.

"С сожалением сообщаем о том, что сегодня ушел наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья Байденов", - рассказали Джо Байден и первая леди Джилл Байден в заявлении.

Чемпу был один месяц, когда Джо Байден взял его из питомника в Пенсильвании - вскоре после того, как в 2008 году стал избранным вице-президентом, а Барак Обама - избранным президентом. Так договорились Байдены в случае победы Барака Обамы на выборах. Джо Байден тогда рассказывал, что немецкие овчарки - его любимая порода.

Второй пес Байденов, Мейджор, присоединился к семье на 10 лет позже - в значительной степени для того, чтобы стареющему Чемпу было веселее.

В последнее время состояние здоровья собаки ухудшилось, главным образом в связи с почтенным возрастом.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

"Он любил лечь у нас у ног у камина вечером, порадовать своим присутствием во время встреч и лежать на солнце в саду Белого дома. В молодые дни ему нравилось гоняться за мячами от гольфа на лужайке перед Военно-морской обсерваторией или догонять наших внуков , когда они бегали на заднем дворе в Делавэре", - добавляют Байден.

Чемп и Мейджор переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

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