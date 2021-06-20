В семье Джо Байдена случилось горе [ Редактировать ]
Источник: Twitter
В Белом доме сообщили о смерти одного из собак Джо Байдена, немецкой овчарки Чемпа, который прожил с семьей Байденов 13 лет. Чемп умер в семейном доме Байденов в Делавэре.
"С сожалением сообщаем о том, что сегодня ушел наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья Байденов", - рассказали Джо Байден и первая леди Джилл Байден в заявлении.
Чемпу был один месяц, когда Джо Байден взял его из питомника в Пенсильвании - вскоре после того, как в 2008 году стал избранным вице-президентом, а Барак Обама - избранным президентом. Так договорились Байдены в случае победы Барака Обамы на выборах. Джо Байден тогда рассказывал, что немецкие овчарки - его любимая порода.
Второй пес Байденов, Мейджор, присоединился к семье на 10 лет позже - в значительной степени для того, чтобы стареющему Чемпу было веселее.
В последнее время состояние здоровья собаки ухудшилось, главным образом в связи с почтенным возрастом.
Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE— President Biden (@POTUS) June 19, 2021
"Он любил лечь у нас у ног у камина вечером, порадовать своим присутствием во время встреч и лежать на солнце в саду Белого дома. В молодые дни ему нравилось гоняться за мячами от гольфа на лужайке перед Военно-морской обсерваторией или догонять наших внуков , когда они бегали на заднем дворе в Делавэре", - добавляют Байден.
Чемп и Мейджор переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.
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