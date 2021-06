В Белом доме сообщили о смерти одного из собак Джо Байдена, немецкой овчарки Чемпа, который прожил с семьей Байденов 13 лет. Чемп умер в семейном доме Байденов в Делавэре.

"С сожалением сообщаем о том, что сегодня ушел наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья Байденов", - рассказали Джо Байден и первая леди Джилл Байден в заявлении.

Чемпу был один месяц, когда Джо Байден взял его из питомника в Пенсильвании - вскоре после того, как в 2008 году стал избранным вице-президентом, а Барак Обама - избранным президентом. Так договорились Байдены в случае победы Барака Обамы на выборах. Джо Байден тогда рассказывал, что немецкие овчарки - его любимая порода.

Второй пес Байденов, Мейджор, присоединился к семье на 10 лет позже - в значительной степени для того, чтобы стареющему Чемпу было веселее.

В последнее время состояние здоровья собаки ухудшилось, главным образом в связи с почтенным возрастом.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE