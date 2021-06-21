В воскресенье, 20 июня, на Киевском водохранилище вблизи села Лебедевка Вышгородского района утонули двое детей и взрослый мужчина. Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла около 17:30. Спасателям сообщили, что во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 36-летний отец и двое детей 2011 и 2017 рождения. 5-летнего ребенка местные жители самостоятельно достали из воды, но он умер в карете скорой помощи.

К поисковым работам привлекалось 11 спасателей, в том числе 6 водолазов.

По состоянию на 7:00 21 июня судьба двух пропавших остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

В Фастовском районе вблизи села Трилесы на реке Каменка перевернулась лодка на борту которой находились 7 человек. Шестеро из них самостоятельно добрались до берега, одна женщина 1965 года рождения погибла - ее тело подняли на поверхность местные жители.

Еще одна трагедия произошел на Макаровщине. Во время купания на реке Здвиж погиб ребенок 2009 года рождения. На реке Стугна вблизи Украинки исчез человек 1960 года, поиск результатов пока не дал.

Также случаи гибели людей на водоемах произошли в Белоцерковском и Бучанском районах.

Напомним, что на днях в Тернопольской области на рыбалке утонули двое 16-летних парней.