В Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

О ситуации рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в эфире одного из украинских телеканалов.

В ликвидацию последствий включились не только ГСЧС, а и органы местного самоуправления, и предприниматели, и все, кто только может предоставить помощь и технику. Уже созданы комиссии, которые совершают подворовой обход... У нас есть помощь от государства, звонил президент, премьер-министр. Средства из резервного фонда будут срочно направлены на восстановление дорожного покрытия и мостов.

Черновицкий губернатор сравнил нынешний потоп с прошлогодним, который также произошел в июне. Тогда государство выделило на ликвидацию последствий разгула стихии почти 500 млн гривен. В этом году пострадали другие районы, не те, что в прошлом году.

Как мне доложили, сейчас все произошло из-за неправильного поведения больших агрохолдингов на полях, которые недостаточно глубоко перепахивают землю, поэтому земля очень твердая, и когда выпало много осадков в одном месте, вода просто потекла дальше.

Осачук добавил, что ликвидация последствий будет долгой, в том числе и потому, что уборка принесенного водой ила - очень трудоемкая и кропотливая работа, которую нельзя сделать крупной техникой.

Напомним, что в Ялте из-за потопа крокодилы "гуляют на свободе", жители бегут из города.