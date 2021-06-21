Наводнение на Буковине: глава ОГА рассказал подробности [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
О ситуации рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в эфире одного из украинских телеканалов.
В ликвидацию последствий включились не только ГСЧС, а и органы местного самоуправления, и предприниматели, и все, кто только может предоставить помощь и технику. Уже созданы комиссии, которые совершают подворовой обход... У нас есть помощь от государства, звонил президент, премьер-министр. Средства из резервного фонда будут срочно направлены на восстановление дорожного покрытия и мостов.
Черновицкий губернатор сравнил нынешний потоп с прошлогодним, который также произошел в июне. Тогда государство выделило на ликвидацию последствий разгула стихии почти 500 млн гривен. В этом году пострадали другие районы, не те, что в прошлом году.
Как мне доложили, сейчас все произошло из-за неправильного поведения больших агрохолдингов на полях, которые недостаточно глубоко перепахивают землю, поэтому земля очень твердая, и когда выпало много осадков в одном месте, вода просто потекла дальше.
Осачук добавил, что ликвидация последствий будет долгой, в том числе и потому, что уборка принесенного водой ила - очень трудоемкая и кропотливая работа, которую нельзя сделать крупной техникой.
Напомним, что в Ялте из-за потопа крокодилы "гуляют на свободе", жители бегут из города.
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