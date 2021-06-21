Под Днепром "ВАЗ" протаранил микроавтобус: 2 погибших и 8 травмированных [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепропетровской области в районе села Покровск в понедельник, 21 июня, произошла смертельная авария с участием автомобиля "ВАЗ" и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли два человека, еще восемь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Авария произошла около 7:15 утра. Правоохранители установили, что 24-летний водитель "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу.
В результате аварии двое пассажиров Mercedes Sprinter погибли на месте аварии. Водитель и 21-летняя пассажирка легковушки, а также шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы.
Водителя "ВАЗа" задержали, по предварительным данным, он был трезв. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, что 16 июня под Львовом легковушки и грузовик попали в страшное ДТП.
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