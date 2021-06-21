В Днепропетровской области в районе села Покровск в понедельник, 21 июня, произошла смертельная авария с участием автомобиля "ВАЗ" и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли два человека, еще восемь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 7:15 утра. Правоохранители установили, что 24-летний водитель "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество микроавтобусу.

В результате аварии двое пассажиров Mercedes Sprinter погибли на месте аварии. Водитель и 21-летняя пассажирка легковушки, а также шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы.

Водителя "ВАЗа" задержали, по предварительным данным, он был трезв. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, что 16 июня под Львовом легковушки и грузовик попали в страшное ДТП.