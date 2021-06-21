На передових позиціях поблизу Горлівки зафіксували ворожі розвідувальні безпілотники [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні три обстріли. Ворог знову застосував заборонену зброю, гатив з важких мінометів протитанкових гранатометів та закидав через лінію розмежування протипіхотні міни. Обійшлося без втрат із нашого боку.
Сюда прилетало и туда дальше прилетало.
Ось такі тут і будні, і свята... Передова під Горлівкою. А де ж перемир'я? Солдати кажуть, можливо, десь, але не тут. Тут окопна війна, і ворог застосовує різноманітний арсенал.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Вчора ж свято було? (стрілянина) Це щось стріляє? - Так і сьогодні чути. Поки кулемет. Та воно постійно і не припиняється. Постріли хоч і свято. На свято може менше бути, але так щоб припинилося, то в нас тут ніколи такого не буває. Найбільше - кулемети, міни приходять, буває одиночні - снайпери працюють.
На те, що супротивник дотримуватиметься режиму тиші, бодай під час великих християнських свят, українські солдати і не сподівалися. Щовечора в зеленці нишпорять ворожі розвідники. У небі часто помічають безпілотники.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
З приводу безпілотників, то вони регулярно літають - сепарські безпілотники "Орлани", квадрокоптери. Декілька днів тому наші війська вразили якраз "Орлан".
На позиції з-поміж бійців зустрічаємо Андрія - йому 28 років. Родом з Львівщини. І там він працював шахтарем.
Ну все таке саме, як тут - такі ж самі шахти, таке ж вугілля, та сама робота, та сама професія.
В Андрія це перша ротація на фронті. Хлопець пішов захищати Україну і має конкретну мету.
Йти вперед і забрати свою територію і виганяти їх звідси.
Контракт на три роки, а як буде потрібно, то і більше. Андрій певен - ворогів зі своєї землі він неодмінно спровадить. Україна переможе! А сьогодні солдати зичать перемоги ще й національній збірній на Євро 2020.
Хлопці сьогодні дивитимуться, сто відсотків! Нашій збірній я бажаю тільки успіху! Вони молодці!
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Передмістя окупованої Горлівки - тут голову з окопів краще не підіймати, адже ворожі кулеметники і снайпери того тільки й чекають
Передмістя окупованої Горлівки - тут голову з окопів краще не підіймати, адже ворожі кулеметники і снайпери того тільки й чекають
Нульові позиції нашого війська під Горлівкою - супротивник тут з трьох боків, і його зброя не мовчить
Таку ганебну й заборонену всіма конвенціями зброю ворог застосовує попри всі угоди та конвенції
Неподалік Гнутового, Шумів і Майорська супротивник атакував з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів