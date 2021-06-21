На Донбасі сьогодні три обстріли. Ворог знову застосував заборонену зброю, гатив з важких мінометів протитанкових гранатометів та закидав через лінію розмежування протипіхотні міни. Обійшлося без втрат із нашого боку.

Сюда прилетало и туда дальше прилетало.

Ось такі тут і будні, і свята... Передова під Горлівкою. А де ж перемир'я? Солдати кажуть, можливо, десь, але не тут. Тут окопна війна, і ворог застосовує різноманітний арсенал.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора ж свято було? (стрілянина) Це щось стріляє? - Так і сьогодні чути. Поки кулемет. Та воно постійно і не припиняється. Постріли хоч і свято. На свято може менше бути, але так щоб припинилося, то в нас тут ніколи такого не буває. Найбільше - кулемети, міни приходять, буває одиночні - снайпери працюють.

На те, що супротивник дотримуватиметься режиму тиші, бодай під час великих християнських свят, українські солдати і не сподівалися. Щовечора в зеленці нишпорять ворожі розвідники. У небі часто помічають безпілотники.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

З приводу безпілотників, то вони регулярно літають - сепарські безпілотники "Орлани", квадрокоптери. Декілька днів тому наші війська вразили якраз "Орлан".

На позиції з-поміж бійців зустрічаємо Андрія - йому 28 років. Родом з Львівщини. І там він працював шахтарем.

Ну все таке саме, як тут - такі ж самі шахти, таке ж вугілля, та сама робота, та сама професія.

В Андрія це перша ротація на фронті. Хлопець пішов захищати Україну і має конкретну мету.

Йти вперед і забрати свою територію і виганяти їх звідси.

Контракт на три роки, а як буде потрібно, то і більше. Андрій певен - ворогів зі своєї землі він неодмінно спровадить. Україна переможе! А сьогодні солдати зичать перемоги ще й національній збірній на Євро 2020.