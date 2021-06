В пригороде американского Чикаго (штат Иллинойс) пронесся торнадо. Стихия повредила свыше ста домов, повалены сотни деревьев и линий электропередач. Об этом сообщает Usa Today.

35 тысяч американцев остались без света, пострадали как минимум пять человек, одна женщина госпитализирована в критическом состоянии.

В Нейпервилле непригодными для ремонта власти признали 16 домов, десятки повреждены. В соседнем Вудридже повреждено минимум 75 особняков/

В округе Кук (самый густонаселенный округ Иллинойса) без электричества остались почти 16 тысяч жителей. В округе Дюпейдж - 15 тысяч.

Thinking about everyone in Chicago’s suburb of Woodridge & Naperville — strong tornado and at least 6 people injured. Today the threat for tornadoes & damaging wind stretches from Charleston, WV to Houlton, ME. #severe #tornado #damage pic.twitter.com/yMPYDCZq0R