В понедельник, 24 мая, по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.

Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.

Ранее мы писали о том, что на Китай обрушились два смертельных торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество.

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