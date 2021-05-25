По Херсонской области пронесся разрушительный торнадо (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.
Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.
Ранее мы писали о том, что на Китай обрушились два смертельных торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество.
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