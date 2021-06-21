Великий футбол: з яким рахунком завершився вирішальний двобій "Україна-Австрія" [ Редактировать ]
Щойно в Румунії закінчився вирішальний двобій "Україна-Австрія". З яким результатом? і чи пройшли наші футболісти в одну восьму фіналу?
Пряме включення Олександра Васильченка зі стадіону - він за грою слідкував в центрі столиці у фанзоні.
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