Щойно в Румунії закінчився вирішальний двобій "Україна-Австрія". З яким результатом? і чи пройшли наші футболісти в одну восьму фіналу?

Пряме включення Олександра Васильченка зі стадіону - він за грою слідкував в центрі столиці у фанзоні.