"Тихий" убийца: под Харьковом змея проникла в жилой дом [ Редактировать ]
В Харьковской области женщина обнаружила в своем доме сетчатого питона. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.
Хозяйка квартиры обратилась к копам с заявлением о том, что у нее дома находится большая змея. Когда патрульные прибыли на помощь, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона.
Отмечается, что правоохранителям удалось поймать пресмыкающееся и отвезти ее к ветеринару. В настоящее время питон находится на содержании в контактном зоопарке.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Полтаве змея укусила ребенка на улице, после чего пострадавшую маленькую девочку госпитализировали. Медики оценивают состояние малышки как средней тяжести. В ГСЧС обратили внимание, что в теплую погоду во время отдыха на природе увеличивается возможность встречи с ядовитой змеей.
Кроме того, в Днепре в жилой дом к женщине забралась змея. Она вызвала спасателей, Это произошло на улице Большая Диивская Новокодацкого района, женщина позвонила к спасателям и рассказала, что у нее в доме пресмыкающееся.
Ранее мы писали, что в Киеве полиция задержала мужчину, который гулял по улице с двумя змеями и приставал к прохожим. Инцидент произошел по улице Клавдиевская, во время общения с правоохранителями, нарушитель отказался назвать свое имя и вел себя очень агрессивно.
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