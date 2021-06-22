В Харьковской области женщина обнаружила в своем доме сетчатого питона. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Хозяйка квартиры обратилась к копам с заявлением о том, что у нее дома находится большая змея. Когда патрульные прибыли на помощь, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона.

Отмечается, что правоохранителям удалось поймать пресмыкающееся и отвезти ее к ветеринару. В настоящее время питон находится на содержании в контактном зоопарке.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Днепре в жилой дом к женщине забралась змея. Она вызвала спасателей, Это произошло на улице Большая Диивская Новокодацкого района, женщина позвонила к спасателям и рассказала, что у нее в доме пресмыкающееся.

Ранее мы писали, что в Киеве полиция задержала мужчину, который гулял по улице с двумя змеями и приставал к прохожим. Инцидент произошел по улице Клавдиевская, во время общения с правоохранителями, нарушитель отказался назвать свое имя и вел себя очень агрессивно.

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