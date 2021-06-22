Пандемія COVID-19: новий штам "Дельта" виявили у 90 країнах світу [ Редактировать ]
Індійський штам коронавірусу "Дельта" вже виявили у понад 90 країнах світу. Уперше мутацію зафіксували торік у жовтні в Індії. Там він вже встиг мутувати до нової версії "Дельта плюс" - понад два десятки таких заражень днями зареєстрували в індійському штаті Махараштра.
У ВООЗ заявили, що штами групи "Дельта" не є смертельніші, втім, більш заразні за інші мутації. Протидіяти їм можна за допомогою повної вакцинації. У США щеплення двома дозами отримали 150 мільйонів людей - майже половина населення.
В Італії почали усувати від роботи медиків, які не вакцинувалися. Тим часом країни продовжують послаблювати карантин. Туреччина з першого липня скасовує комендантську годину, запрацює громадський транспорт та державні установи.
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