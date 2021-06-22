Глобальное потепление является реальной угрозой для Большого Барьерного рифа, который опоясывает Австралийский континент. Организация ЮНЕСКО считает, что экосистема должна быть защищена, иначе ей грозит реальная опасность.

Организация считает, что Большой Барьерный риф должен быть внесен в список Всемирного наследия, которое находится в опасности. Во время заседания ЮНЕСКО в Китае, будет решен этот вопрос. При этом Австралия должна усилить методы по противодействию глобальному потеплению.

Отмечается, что предложение ЮНЕСКО вызвало негодование у представителей туристической отрасли, опасающихся негативного влияния на эту сферу в случае внесения рифа в список. Известно, что Большой Барьерный риф растягивается на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии.

Читайте также, метеорологи из ООН рассказали, что в ближайшее 5 лет в мире будет наблюдаться самый теплый год. Самый жаркий год периода будет характеризоваться повышением температуры на 1,5 градуса, по сравнению с доиндустриальную эпоху, это свидетельствует о приближении глобального потепления.

Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.

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