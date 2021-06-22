"Скоро все узнают правду": блогер Волошин прокомментировал скандал с девочкой и iPhone [ Редактировать ]
Киевский блогер Александр Волошин впервые вышел на связь со своей девушкой Анной Тринчер после недавнего скандала. Накануне он подошел к матери с маленькой дочкой и подарил девочке iPhone, позже, когда выключились камеры, он решил отобрать подарок.
Анна поделилась скриншотом переписки с парнем. Он ей написал, чтобы девушка не переживала, ведь скоро все узнают правду.
"Теперь я все знаю и мне легче", - прокомментировала разговор с Волошиным Тринчер.
Кроме того, Анне удалось раздобыть скриншоты переписки, где неизвестный предлагает 5000 долларов тому, кто изобьет Волошина.
Девушке скандального блогера также угрожаю и пишут гневные смс.
Ранее сообщали, что известный российский блогер Михаил Литвин выпустил новое скандальное видео. На нем он объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым своим товарищам за деньги выполнить экстремальные, а порой и опасные действия. Он примотал человека на скотч к вертолету и взлетел в воздух.
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