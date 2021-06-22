Вор вторник, 22 июня, в небе над Киевом появилось облако, принесшее с собой пылевую бурю под названием "Астраханский суховей". Жители разных районов города выкладывают снимки погодного явления. Об этом сообщило управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Повышение концентраций пыли в воздухе фиксируют в Дарницком и Днепровском районах.

В КГГА рассказали о том, что скорость накопления пыли в воздухе зависит от температуры, скорости ветра и атмосферного давления.

Благодаря перемещению воздуха вредные вещества переносятся ветром за пределы города или поднимаются в верхние слои атмосферы.

Если температура стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам взбираться вверх. За период с 14 по 22 июня 2021 года ... среднесуточная температура в Киеве повысилась с +18 градусов до +25,2 градуса. Такие погодные условия вызывают явление смога, которое наблюдают киевляне.

Пока в городе будет царить пылевая буря киевлянам, имеющим хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой, советуют воздержаться от прогулок на улице и закрыть окна.

Ранее Киев уже накрывала пыльная буря. Тогда в столице были даже пострадавшие, за день было госпитализировано пять человек, как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

Кроме того, на Европу надвинулся шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.

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